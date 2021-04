Quatis recebe nova remessa com 430 doses de vacinas contra Covid-19

Matéria publicada em 25 de abril de 2021, 19:24 horas

Quatis – Neste domingo, dia 25, Quatis recebeu uma nova remessa com 430 doses. Um lote com 350 doses da Oxford/AstraZeneca que serão destinadas para aplicação da primeira dose, e um lote com 80 doses da Coronavac destinadas à aplicação da segunda dose, seguindo o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.

A distribuição seguiu a mesma logística realizada nas últimas remessas, veio da cidade do Rio de Janeiro até o município de Barra Mansa de helicóptero e foi enviada uma equipe para buscar o lote no Parque da Cidade. A remessa foi entregue à técnica de enfermagem Simone Geonnasi Rodrigues, que acompanhou o transporte ao local de armazenamento de Quatis.

Amanhã, dia 26 de abril, Quatis terá o Drive Thru de Vacinação, dando início a imunização de idosos a partir de 62 anos.