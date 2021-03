Matéria publicada em 27 de março de 2021, 17:39 horas

Quatis – Mais 230 doses da vacina CoronaVac e mais 50 da Oxford/Astrazeneca estão a disposição do município de Quatis para continuar a vacinação contra a Covid-19.

A distribuição segue a mesma logística realizada nas últimas remessas, veio da cidade do Rio de Janeiro até o município de Barra Mansa de helicóptero e enviamos uma equipe para buscar no parque da cidade. A remessa foi entregue à enfermeira Rafaela Fonseca, Coordenadora de Imunização do município, que acompanhou o transporte ao local de armazenamento de Quatis.

Segue a imunização no município, e amanhã (28) será divulgada a data de mais um Drive Thru de Vacinação.