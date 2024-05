Quatis reforma ônibus do “Saúde sobre Rodas”

A unidade também marca presença em grandes eventos na cidade, como no ‘Ação Quatis’, na Feira de Artesanatos (FeirArte) e no Dia D de Saúde Bucal nas escolas. O cronograma de consultas na unidade móvel é realizado pela Secretaria de Saúde, através de livre demanda ou agendamento prévio nas Unidades de Saúde do município.

Quatis – A prefeitura de Quatis reformou a unidade móvel do projeto “Saúde sobre Rodas”, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O ônibus funciona no município há dois anos oferecendo diversos serviços em saúde, como atendimentos médicos, odontológicos e outros. Dentre os serviços oferecidos na unidade, exames de ultrassonografia são os mais realizados.