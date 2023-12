Quatis tem 82,5% dos domicílios com esgotamento sanitário adequado

Quatis – O município de Quatis se destaca por ter achado, em sua evolução, o caminho para combinar a tranquilidade da vida do campo com as comodidades da vida urbana. Isso é o que se pode concluir dos dados constantes do site “cidades@”do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quatis apresenta 82,5% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 79,5% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 75% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Tudo isso para uma população de 13.682 pessoas, segundo o Censo de 2022.

O quatiense pode desfrutar de tranquilidade em casa e, se quiser a agitação típica dos grandes centros urbanos, vai encontrá-la a poucos quilômetros, pela Rodovia Presidente Dutra.

Economia

Em 2021, o PIB per capita e Quatis era de R$ 20.945,97. Já o percentual de receitas externas em 2015 era de 86%. No mesmo ano, o salário médio mensal era de 1,7 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 16,48%.

Educação

Em relação ao IDEB, no ano de 2021, o IDEB para os anos iniciais do ensino fundamental na rede pública era 5,6 e para os anos finais, de 5,3.

População

Em 2022, a população era de 13.682 habitantes e a densidade demográfica era de 48,04 habitantes por quilômetro quadrado.

História

Como todos os municípios do Médio Paraíba, Quatis surgiu por causa da cultura cafeeira.Com a chegada das primeiras mudas de café na localidade de Fumaça, rapidamente o produto espalha-se por toda a região, tendo Resende como centro irradiador para o restante do Vale.

O café foi plantado pelos mineiros, que trouxeram escravos e capital conseguido na exploração do ouro. O dinheiro para o plantio era obtido por empréstimo familiar. Algumas famílias especializaram-se neste tipo de negócio.

Durante esse tempo, Quatis pertencia a Resende; aliás, as terras de Resende atingiam também Barra Mansa, Volta Redonda, parte de Barra do Piraí e de Rio Claro. Em todo o Vale desenvolveu-se a cultura cafeeira.

O nome de Quatis surgiu da grande quantidade destes animais existentes em nossa região.

De bela topografia, boas aguadas e ao sopé da Mantiqueira, o munnicípio era local preferido para caçadas e passeios. Os indefesos quatis foram vítimas dos predadores daquela época.

Hoje, dificilmente é visto um bando de quatis, já que é seu costume andar em grupo. Quando um ou outro é capturado torna-se objeto de grande curiosidade.