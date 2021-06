Quatro assassinatos e duas tentativas de homicídio são registrados em menos de 24 horas no Sul Fluminense

Matéria publicada em 28 de junho de 2021, 17:07 horas

Sul Fluminense – A Polícia Civil registou quatro assassinatos e duas tentativas de homicídio ocorridos domingo e na madrugada desta segunda-feira, dias 27 e 28, no Sul Fluminense. Em Barra Mansa ocorreram dois homicídios. Um deles foi registrado na madrugada de domingo, quando foi morto Anderson Heitor de Paula Mateus, de 43 anos. O crime foi na Rua Orestes Vieira, na Vila Maria. A vítima morreu quando estava sendo levada por agentes do Samu, para a Santa Casa de Barra Mansa.

O outro homicídio, em Barra Mansa, aconteceu na manhã de domingo. A vítima foi Darlan Rodrigues Rosa dos Santos, de 24 anos. Ele foi morto na Rua Dirceu Marcelino, na Vila Ursulino.

Os dois homicídios foram registados na delegacia da cidade. Até o momento, ninguém foi preso.

Um homicídio e duas tentativas de homicídio em Volta Redonda

Em Volta Redonda, Jhonatan Rodrigo de Assis da Silva, de 24 anos, foi morto a tiros na noite de domingo, na Rua Delfim Moreira, no bairro Dom Bosco.

Um homem, de 36 anos, também foi baleado e socorrido no Hospital São João Batista. Ele permanece internado após ser submetido a uma cirurgia.

Já na tarde de domingo, um homem foi baleado quando trocava pneu de carro, no bairro Conforto, também em Volta Redonda. Os tiros foram disparados por ocupantes de um veículo, cuja marca e placa, não foram anotados por testemunhas.

A vítima foi socorrida no Hospital São João Batista.

Jovem é morto em Quatis

Um jovem, de 24 anos, foi morto com um tiro na cabeça, na madrugada desta segunda-feira, dia 28. O crime na Rua Genésio Leite, no bairro Nossa Senhora do Rosário, e registrado na 100ª DP (Porto Real).