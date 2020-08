Quatro bairros de Barra Mansa recebem novas caçambas para coleta de lixo

Matéria publicada em 5 de agosto de 2020, 16:47 horas

Barra Mansa – Os bairros Amparo, Bocaininha, Getúlio Vargas e Vila Nova contam com novos contêineres para coleta de lixo, em Barra Mansa.O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) realizou instalação dos novos contêineres nesta semana para garantir a higidez do ambiente e evitar que resíduos sejam espalhados por animais, causando entupimento de rede de águas pluviais, esgoto e ainda favorecendo a proliferação de vetores.

Nos últimos três anos, Barra Mansa passou de 65 contêineres para 185 instalados até o momento. De acordo com o diretor executivo do Saae, Fanuel Fernando, o serviço melhorará limpeza urbana do município.

– O serviço que está sendo feito é para melhorar a limpeza urbana da cidade, mas para isto precisamos da colaboração da população. Todo cidadão deve fazer o bom uso – destacou Fanuel.

O gerente de coleta de resíduos sólidos, Isaías Gomide, alertou sobre quais lixos devem ser descartados nas caçambas.

– Os contêineres são para evitar que os resíduos sejam espalhados por animais. Vale lembrar que apenas lixos domésticos devem ser descartados na caçamba e preferencialmente em dias previstos de coleta, para evitar o acúmulo. Caso alguém veja alguma irregularidade, denuncie ligando para o telefone 115 – concluiu Isaías.