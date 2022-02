Quatro casas são interditadas em Volta Redonda e nove pessoas ficam desalojadas

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2022, 20:07 horas

Volta Redonda – A Defesa Civil informou que quatro casas, foram interditadas, nesta segunda-feira, 07, que caíram na tarde desta segunda-feira, dia 07. As residências – duas no bairro Eldorado e duas no Belo Horizonte – ficam perto de trechos com risco de de deslizamentos. No total, 9 pessoas foram abrigadas temporariamente em casas de parentes.

A forte chuva que atingiu o município alagou vários pontos e impedir a passagem de carros e pedestres em alguns pontos. No Retiro, a principal avenida foi totalmente tomada pela água e virou um verdadeiro rio. Na entrada da Vila Brasília, a chuva provocou uma forte correnteza também e carros chegaram a ser arrastados. Outros bairros fortemente atingidos foram a Vila Santa Cecília e o Aterrado.

No bairro Coqueiros, uma família foi resgatada durante a chuva, pois a casa onde os integrantes estavam ficou com acessos impedidos pela queda de lama e barranco. O resgate, ocorrido Rua Nova Friburgo, foi feito pelo caminhão do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. Ninguém ficou ferido.

Segundo a prefeitura, uma das principais causas dos alagamentos é o nível alto em que se encontra o Rio Paraíba do Sul, que está 2,15 metros acima do normal. Com isso, o escoamento está prejudicado e a água da chuva acaba retornando por algumas manilhas já cheias com a água do rio. A chuva desta segunda-feira atingiu 44.5 milímetros.