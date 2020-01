Quatro casas são interditadas no bairro Madruga em Vassouras

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2020, 11:13 horas

Defesa Civil registrou 40 mm em apenas uma hora na quarta-feira (8)

Vassouras – Quatro casas no bairro Madruga foram interditadas após temporal, na quarta-feira (8), em Vassouras. A Defesa Civil registrou 40 mm de chuva em apenas uma hora no município. As famílias já estão em residências de parentes.

Balanço

Foram registrados deslizamentos de terra nos bairros Alto do Rio Bonito, Carvalheira, Grecco, Mello Afonso, Represa e Residência; e nos distritos de Andrade Pinto, Barão de Vassouras, Ferreiros e Massambará.

A limpeza das vias foi realizada no mesmo dia.

Um trecho da RJ-121, entre Vassouras e Miguel Pereira, ficou interditado após um deslizamento de encosta. A via foi liberada na manhã desta quinta-feira (9).

Agentes da Defesa Civil estão percorrendo a cidade diariamente para realizar limpeza nas ruas, corte e podas de árvores, além de limpeza de bueiros para evitar prejuízos, pois a chuva atinge Vassouras de forma constante desde o dia 31 de dezembro de 2019.