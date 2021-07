Quatro cidades da região ofertam vagas de emprego

Matéria publicada em 6 de julho de 2021, 15:08 horas

Sul Fluminense – O Sine (Sistema Nacional de Emprego) está oferecendo vagas de emprego para Barra do Piraí, Resende, Volta Redonda, e Porto Real nesta semana. As vagas foram abertas na segunda-feira (05). Confira as ofertas de emprego em cada município.

Barra do Piraí

Em Barra do Piraí, as vagas são para: Ajudante de Cozinha e Garçom, e Atendente de farmácia. Os interessados devem se cadastrar das 8h30 às 16h30, na sede do Sine na cidade. É preciso levar currículo, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e número do PIS.

Para informações sobre as especificações das vagas, os candidatos podem ligar para o telefone 2443-1254.

Porto Real

Porto Real está oferecendo vagas para: ajustador mecânico, caseiro, fresador mecânico, garçom, secretária, planejador de materiais, e torneiro mecânico.

Currículos devem ser entregues na sede do Sine ou enviar para o e-mail [email protected] com a vaga de interesse especificada no assunto. Para mais informações, basta ligar para o telefone (24) 3353-4042.

Resende

Resende oferece emprego para as seguintes profissões: acabador de mármore, ajudante em marmoraria, alinhador, analista de sistema, atendente/caixa/serviços gerais, auxiliar de serviços gerais, balconista de açougue, borracheiro, conferente, consultor de pós-venda, contador, farmacêutico, fiscal de prevenção, gestor de segurança, instrutor de alunos, lavador de veículos, manutenção predial, mecânico de auto, mecânico de refrigeração, mecânico industrial com solda, operador de empilhadeira (sendo que uma vaga é para pessoa com deficiência), serrador de mármore, supervisor de vendas, torneiro mecânico, e vendedor externo.

Os interessados podem conferir os requisitos de cada vaga e se candidatar neste link. Em caso de dúvidas, o candidato pode ligar para o telefone 3360-6238, ou mandar um e-mail para [email protected].

Volta Redonda

Já em Volta Redonda, as oportunidades são para eletricista de autos, eletricista industrial, mecânico caldeireiro, mecânico de máquinas pesadas (autos), mecânico de manutenção, mecânico de usinagem (torneiro mecânico), e mecânico soldador.

Os interessados podem se candidatar pelo aplicativo Sine Fácil, no qual também há os requisitos para cada vaga. Para mais detalhes, ligue para o telefone (24) 3346-6640.