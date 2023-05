Quatro suspeitos são detidos com drogas em Barra do Piraí

Matéria publicada em 2 de maio de 2023, 18:14 horas

Na ação, foram apreendidas pedras de crack, maconha e cocaína

Barra do Piraí – Policiais militares do 10º Batalhão de Polícia Militar (Barra do Piraí), com informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam quatro suspeitos com drogas, nesta segunda-feira (1ª), na Rua Vereador Sebastião de Carvalho, no bairro Areal, em Barra do Piraí. Com eles foram apreendidos dois tabletes de maconha, 20 tiras de maconha, 55 pedras de crack, nove pinos de cocaína, uma balança de precisão, uma faca, três aparelhos celulares, um caderno com anotações sobre tráfico e R$ 190,00.

Segundo a PM, ao receberem informação sobre um ponto de tráfico, os policiais foram até o endereço onde estavam os quatro suspeitos. Os homens tentaram se desfazer do material ao perceberem a aproximação dos agentes, mas foram detidos e os entorpecentes apreendidos.

Os suspeitos foram levados junto com material apreendido à 88ª DP (Barra do Piraí), onde a ocorrência foi registrada. Eles foram autuados pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo presos.