Queda de árvore atinge ônibus na Rodovia Rio-Santos, em Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2022, 17:57 horas

Foto: Divulgação/PRF

Paraty – Um ônibus da empresa Colitur foi atingido por uma árvore na tarde desta quarta-feira (21) na Rodovia Rio-Santos, em Paraty. O fato aconteceu na altura de Paraty-Mirim, sentido Frade, em Angra dos Reis. Ninguém ficou ferido.

A Polícia Rodoviária Federal se encaminhou para a localidade e recomendou alerta máximo para todos os motoristas, pois além da queda da árvore, a chuva intermitente e os buracos que se abriram próximo à Mombaça, em Angra dos Reis, requerem atenção redobrada. Ainda segundo as autoridades, cinco carros estão parados na pista com os pneus furados por conta das condições da via.

Ainda na manhã desta quarta-feira (21), a Rodovia Rio-Santos foi palco de um acidente envolvendo dois carros, em uma localidade conhecida como Quilombo. O motorista de um dos carros não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local. Já no outro veículo, três pessoas foram socorridas com ferimentos graves para o Hospital Municipal Hugo Miranda.