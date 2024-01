“Queda de árvores e galhos causam picos de luz em VR”, justifica Light

Volta Redonda – O DIÁRIO DO VALE trouxe na edição desta quarta-feira (10) uma reportagem sobre os transtornos que os constantes picos de energia têm causados a moradores e comerciantes da cidade. No perfil do jornal no Instagram, vários internautas confirmaram que os picos de luz têm atingido outros bairros além de Retiro e Aterrado – detalhe: com ou sem chuva. Procurada, a Light se pronunciou através de sua assessoria de imprensa nesta quinta-feira (11). E disse, para surpresa de muitos, que as ocorrências registradas nos bairros Retiro e Aterrado “tiveram relação com quedas de árvores e/ou galhos sobre a fiação em decorrência de temporais, com chuvas e ventos fortes”.

“Caso vocês ainda tenham relato de morador sem energia, por favor, nos enviem o endereço para que uma equipe verifique essa ocorrência pontual”, continua a nota.

Ressarcimento

Quantos aos computadores e outros eletroeletrônicos queimados em decorrência da oscilação de energia, a Light informa que os clientes podem solicitar ressarcimento por danos aos aparelhos através da Agência Virtual (https://agenciavirtual.light.com.br). Mas, atenção aos requisitos: “O pedido deve ser realizado pelo titular da conta, que também precisa apresentar a nota fiscal do aparelho danificado ou orçamento de empresa autorizada. Após a solicitação, a empresa analisa as informações apresentadas pelo cliente, verifica o histórico de ocorrências em seu sistema e envia uma resposta ao consumidor”.

Reunião na prefeitura

Conforme o DIÁRIO DO VALE antecipou com exclusividade, está prevista para acontecer nesta sexta-feira (12) uma reunião entre representantes da Light e o Poder Público municipal. O encontro deve ocorrer no Palácio 17 de Julho, onde superintendentes da concessionária vão ouvir as reclamações de moradores e representantes do comércio. A conferir.