Queda de avião de pequeno porte mata duas pessoas em Santa Catarina

“Agora, está chegando uma caminhonete do corpo de bombeiros de Itapoá que, juntamente com o IGP (Instituto Geral de Perícias), irá subir até o local onde se encontram os destroços para fazer a perícia”, disse o capitão.

“Desde a madrugada, nossas equipes do corpo de bombeiros, juntamente com a Força Aérea Brasileira (FAB), estavam buscando essa aeronave”, disse o capitão.

De acordo com os militares, a aeronave partiu do município de Governador Valadares, em Minas Gerais, e tinha como destino a cidade de Florianópolis.