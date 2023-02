Queda de barreira atinge estrada em Itatiaia - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de fevereiro de 2023, 14:17 horas

Itatiaia – A queda de uma barreira atingiu na manhã desta terça-feira (21) a estrada que liga Maromba a Maringá, próximo ao sítio Ponta do Lápis. Segundo informações da Prefeitura de Itatiaia, o trânsito no local está liberado em meia pista, no esquema siga e pare.

A Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal pedem aos motoristas que redobrem a atenção ao trafegar pelo trecho, e uma equipe da Administração Regional de Maromba e Maringá está fazendo a desobstrução e limpeza da via.