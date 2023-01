Queda de barreira bloqueia trânsito na Estrada Rio-Caxambu, em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2023, 17:05 horas

Resende – Uma queda de barreira na Estrada Rio-Caxambu (BR-354), na tarde desta quinta-feira (5), bloqueou totalmente o trânsito na altura do Km 8, no distrito de Engenheiro Passos, em Resende – pouco depois do Hotel Fazenda Palmital.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está orientando os motoristas enquanto uma equipe do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) trabalha na desobstrução da via.

A PRF alerta que é preciso ter cautela ao trafegar neste trecho da rodovia, já que com as chuvas frequentes, é comum este tipo de ocorrência.