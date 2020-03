Queda de barreira deixa RJ-159 em meia pista em Quatis

Matéria publicada em 13 de março de 2020, 07:46 horas

Quatis – A RJ-159, estrada que liga distrito de Falcão (Quatis) a Passa Vinte, em Minas Gerais, está funcionando em meia pista após a queda de barreira, em Quatis.

A barreira está na localidade há dois anos, de acordo com moradores.Um deslizamento de terra a 500 metros da saída de Falcão , que ocorreu no último fim de semana,fez com que a estrada ficasse parcialmente interditada.

Segundo o DER-RJ (Departamento de Estradas e Rodagens do estado do Rio de Janeiro), serão providenciadas placas de sinalização alertando sobre a situação da estrada e que nos próximos dias será realizada uma vistoria no local.