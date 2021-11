Queda de barreira interdita pista em Visconde de Mauá

Matéria publicada em 1 de novembro de 2021, 09:10 horas

Resende – A chuva voltou a fazer estragos na Região das Agulhas, onde foi registrado um novo deslizamento de terra nesta manhã de segunda-feira, na RJ-163, que liga a Via Dutra, na altura de Itatiaia, a Mauá, provocando interdição da pista. A prefeitura informou o Departamento de Estradas de Rodagens (DER-RJ) está trabalhando para iniciar a liberação da via.

Houve ainda a queda de um poste na RJ-151, que liga Visconde de Mauá a Maringá e Maromba, também deixando o fluxo de veículo em meia pista.

Já a RJ-161 está com passagem, mas com trechos em meia pista, e requer cuidado, pois há máquinas trabalhando. O Rio Pirapetinga transbordou, porém nenhuma casa foi atingida na comunidade São Januário, que fica no bairro Jardim do Sol.

Os motoristas devem ficar atentos nestas estradas que estão funcionando em esquema “siga e pare”. As atenções, segundo a Defesa Civil, devem ser redobradas a fim de evitar novos acidentes devido as chuvas.

Segundo a Defesa Civil o acumulado de chuvas nas últimas 24h foi de 114,8 mm, em Visconde de Mauá; 47,6mm, na Grande Alegria; 45,5mm em Engenheiro Passos e 35mm no Paraíso/Cabral.