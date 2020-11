Queda de energia prejudica abastecimento de água em Volta Redonda

Matéria publicada em 17 de novembro de 2020, 15:49 horas

Falta de eletricidade impede funcionamento da ETA Belmonte, das bombas de distribuição e reduz o nível de água nos reservatórios

Volta Redonda– O Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) informa à população que desde a última quinta-feira, dia 12, o município sofre com interrupção temporária do fornecimento de energia em diversos pontos.

Nesta terça-feira, dia 17, o sistema de bombeamento que atende os bairros da região do Santo Agostinho, Nova Primavera, Dom Bosco e Parque do Contorno está desligado por conta de uma árvore que caiu sobre a rede de alta tensão. A autarquia aguarda a Light realizar as manutenções para que o abastecimento seja normalizado.

De acordo com o diretor-presidente do Saae-VR, José Geraldo dos Santos, o Zeca, durante a chuva de segunda-feira, dia 16, a ETA (Estação de Tratamento de Água), no Belmonte, ficou sem fornecimento de energia por duas horas, assim como outros sistemas de bomba de água.

“Desde o final da última semana, a falta de energia elétrica já prejudicou a distribuição de água para os bairros da região da Vila Brasília, do Açude e Água Limpa, por exemplo”, citou.

Ele completou que o problema é recorrente nesta época do ano por conta das chuvas e ventos fortes. “Sempre que identificamos falta de energia no sistema de bombas em algum ponto da cidade, entramos em contato com a concessionária Light, abrimos protocolo, e aguardamos a manutenção. Mas este período desligada já afeta o abastecimento e diminui até o nível dos reservatórios de água da cidade”, explicou.