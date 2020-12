Queda de raio atinge palmeira na Vila Militar em Resende

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2020, 09:48 horas

Resende- Na tarde desta sexta-feira a Defesa Civil de Resende, foi acionada às 17h50 através do 199 sobre uma ocorrência envolvendo uma palmeira na Vila Militar, bairro Guararapes.

Segundo o diretor da Defesa Civil de Resende, Flávio Germano, ao chegar ao local foi constatado que a queda de um raio havia atingido a copa da referida árvore e iniciado a queima das folhas secas.

De acordo com o diretor da defesa civil, o Superior de Dia da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), já havia acionado o CBMERJ(Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro) de Resende, que apagou o princípio de incêndio.

– Como medida auxiliar, acionamos a APS Serviços de Eletricidade, empresa que presta serviço à Agência do Meio Ambiente de Resende (Amar), onde concluímos não haver risco de queda – destacou Germano.

O representante da Defesa Civil de Resende ressaltou que durante o período com chuva, alguns pontos do município tiveram retenção de águas por ter chovido 48mm no tempo de 1h, sendo que a previsão era 25mm para 24h em períodos ocasionais.

“Também houve a queda de uma árvore na Rua José Sarquis, localizada entre o Senai e Senac, impossibilitando a passagem de veículos. Nos deslocamos para o local e realizamos a liberação do tráfego, e até o fechamento deste boletim, não registramos ocorrências com desalojados ou desabrigados”, concluiu.

Previsão do tempo para as próximas 24 horas em Resende

Manhã com céu nublado, curtas aberturas e sol. Tarde com variação de nuvens há possibilidade de pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia e rajadas de ventos de 10km/h. Noite o céu continua nublado e com pancadas de chuvas localizadas.