Queimada provoca acidentes no ‘retão de Resende’

Matéria publicada em 26 de maio de 2023, 12:24 horas

Carreta e outros cinco veículos se envolvem em dois engavetamentos

Porto Real – Um acidente na manhã desta sexta-feira (26), envolvendo seis veículos, está causando congestionamento na altura do km 304 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na pista sentido Rio. A região conhecida como retão de Resende, fica entre as cidades de Porto Real e Resende.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que está no local, o acidente foi provocado pela fumaça de queimada em um pasto às margens da rodovia. O motorista de uma carreta teria tido a visibilidade reduzida e ocasionado dois engavetamentos. Até o momento foram contabilizadas apenas duas vítimas com ferimentos leves, um homem de 37 anos e um idoso de 60 anos.