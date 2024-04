“Queremos apoiar e estimular o empreendedorismo feminino”

Sul Fluminense – No cenário do comércio de semijoias no Sul Fluminense, destaca-se o empresário Adailton da Cunha Maia. Proprietário da tradicional AD Semijoias, ele vem deixando sua marca no ramo há décadas. Com lojas estrategicamente localizadas em Barra Mansa, Volta Redonda e Resende – e contando com uma rede de mais de mil revendedoras, Adailton não apenas consolidou sua presença no mercado, mas também se tornou um defensor do empreendedorismo feminino.

Com uma trajetória que remonta a 1995, quando inaugurou sua primeira loja em Barra Mansa, Adailton viu seu empreendimento crescer e florescer ao longo dos anos. Hoje, a AD Semijoias é a maior empresa atacadista da região Sul Fluminense no ramo de joias folheadas, prata e semijoias. Com foco no atacado, a loja rapidamente se tornou um ponto de referência para quem busca produtos de qualidade e uma oportunidade de renda extra através da revenda.

“A Adailton é uma loja atacadista de Semijoias e se destina a pessoas que buscam uma renda extra revendendo produtos de qualidade, sendo 90% do nosso público mulheres”, conta o empresário, destacando o papel significativo que as mulheres desempenham no mercado de semijoias e empreendedorismo.

Recentemente, Adailton da Cunha Maia teve a oportunidade de ser um dos patrocinadores do evento Talk Delas – uma iniciativa promovida pelo portal Diário Delas, ocorrido no dia 26 de março, no Teatro Gacemss, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. “Quando chegou a proposta do Talk Delas, não pensamos duas vezes em aceitar, pois queremos cada vez mais apoiar e estimular o empreendedorismo feminino. É uma causa na qual acreditamos e que defendemos”, diz o empresário.

Para ele, o apoio ao evento reflete os valores que norteiam sua própria jornada empresarial. “Temos uma visão que valoriza a qualidade, a oportunidade e o potencial das pessoas, especialmente das mulheres”, acrescenta Adailton.