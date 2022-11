Questões do último dia do Enem são avaliadas por professores do MEP - Diário do Vale

Questões do último dia do Enem são avaliadas por professores do MEP

Matéria publicada em 21 de novembro de 2022, 18:03 horas

Volta Redonda- Após receber de alguns estudantes do Pré-Vestibular Cidadão (PVC) do Movimento, que no domingo, dia 20, participaram do último dia de provas do Enem. A coordenação do MEP(Movimento Ética na Política) deu algumas considerações sobre as 90 questões das áreas de exatas e biológicas.

As 45 questões no caderno de Matemática e suas tecnologias e mais 45 no de Ciências da Natureza e suas tecnologias, que engloba Física, Química e Biologia, também foram avaliadas por professores do MEP.

Para a professora de física no MEP, Elienai Pereira, ressaltou que sem fugir do costume, nota-se uma prova com grande visibilidade para o segmento de eletricidade e dessa vez um crescimento nas questões de movimento. “Destaco entre o segmento de movimento as questões 95, 105, 126 de cálculos. Nas teóricas 92 e 108(caderno amarelo). E uma boa surpresa na questão 115 sobre buracos negros, não abordamos a fundo sobre o tema, mas na extraclasse debatemos com ênfase o universo astronômico e acredito que os nossos alunos foram capazes de responder sobre o tema”, analisou a professora do MEP.

Já o professor Saulo Karol, físico e professor de Física no MEP, achou a prova bem contextualizada, técnica e mais difícil do que em 2021. “Com algumas pegadinhas. Em relação à biologia, acredito que foi positiva em relação ao nosso cronograma. Assuntos como doenças tropicais (doença de chagas e leishmaniose), ciclo do nitrogênio, Covid 19, tecido sanguíneo, vacina e soro. Também tivemos questões sobre energia nuclear (urânio), iodo radioativo correlacionando com a tireoide. Como sempre, evolução e seleção natural citando Charles Darwin. Poucas questões sobre biodiversidade, meio ambiente. Contudo temas bem trabalhados com os alunos”, argumentou o professor Saulo.

Segundo a professora de física do MEP, Julia Richieli, parte das questões foram discutidas em sala. E detalhes como – notação científica e saber fazer análise dimensional, conhecimento que faria toda diferença no momento da prova.

“A prova tinha bastantes questões de elétrica/eletromagnetismo, inclusive cheguei a alertá-los em sala. Algumas questões precisavam de um pouco mais de interpretação, somente com as fórmulas não seria possível resolvê-las. As questões 124 e 133(caderno amarelo), foram as mais complexas no meu ponto de vista”, Observou a professora Julia.

Na opinião da professora de biologia, Saritha Montrezor, a prova foi bem direta e com bastante conteúdo. “Os assuntos ficaram dentro das previsões e muitos deles já caíram em provas anteriores. A surpresa foi o número maior de questões de biotecnologia, envolvendo até o teste de Covid. Na biologia. não identifiquei questões interpretativas, todas envolveram bastante conteúdo”, ponderou a professora Saritha do MEP.

De acordo com a coordenação do movimento, as atividades soco educacionais do MEP serão retomadas em fevereiro de 2023. Contudo, os setores socioambiental e sociopolítico do Movimento seguem em atividades até meados de dezembro.