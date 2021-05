Quilombo Santa Rita do Bracuí vai ganhar unidade de ensino

Matéria publicada em 13 de maio de 2021, 17:22 horas

Angra dos Reis – O Quilombo Santa Rita do Bracuí vai ganhar uma nova unidade de ensino. Uma equipe da Secretaria de Educação do município, incluindo o secretário da pasta, Paulo Fortunato de Abreu, e um grupo formado por representantes do Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e lideranças do Quilombo estiveram na área onde está prevista a instalação da unidade, nesta quinta-feira (13). O objetivo é atender estudantes dos anos iniciais da comunidade a partir de uma proposta pedagógica que valorize e resgate a cultura local.

– Esta ação é de extrema importância para a valorização da ancestralidade e cultura da população quilombola que viveu e vive no Quilombo Santa Rita do Bracuí. Nossa gestão quer implementar aqui um projeto que respeite e valorize a identidade dessa população – afirmou o secretário.

– A escola é um sonho dos moradores do quilombo. É muito bom ver que essa gestão está preocupada com a valorização de nossa comunidade, de nossa cultura. Queremos que a população do quilombo deixe de ser apenas objeto de pesquisa e passe a ser pesquisadora. Investir em nossa educação é fundamental para esse processo – ressaltou uma das representantes da comunidade.

O secretário também aproveitou e visitou a Escola Municipal Quilombola Áurea Pires da Gama, onde conversou com a nova gestora sobre ações que serão implementadas para melhorias na unidade de ensino.