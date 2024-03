‘Racha’ no Sindicato dos Metalúrgicos: Diretoria destitui Edimar e caso vai parar na Justiça

Volta Redonda – A troca de acusações entre o presidente eleito do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Edimar Miguel, e os seis outros integrantes da diretoria administrativa evoluiu para o que promete ser uma longa batalha judicial. Diretores do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense anunciaram, nesta quinta-feira (29), que Edimar não é mais presidente da entidade.

A decisão foi tomada após uma reunião, realizada na manhã desta quinta na sede do sindicato, por seis integrantes da diretoria que estão em “guerra” com Edimar após o presidente ter feito uma denúncia de saques suspeitos da conta da entidade pelo diretor de Finanças, Alex Sandro Clemente.

O diretor Jurídico, Leandro Vaz, explicitou as mudanças:

— Edimar Miguel passa a ser secretário de Saúde Ocupacional, o vice-presidente Odair Mariano assume a presidência, o secretário de Saúde Ocupacional, Maurício Faustino Neto, assume a vice-presidência, o diretor de Finanças, Alex Sandro Clemente, assume a secretaria de Comunicação e o secretário de Comunicação, José Marcos da Silva, assume a diretoria de Finanças — informou.

Alex Sandro, que é um dos pivôs do desentendimento (veja no “Entenda o caso”) afirmou que não tem “apego” ao cargo de diretor de Finanças:

— Não estou aqui para dizer que sou diretor de Finanças. Estou aqui para ajudar o trabalhador — declarou.

Edimar se dispõe a ir à Justiça

Edimar, contudo, contesta a legalidade da decisão da diretoria. Os diretores se referem a ele como ex-presidente e ele nega ter deixado o cargo, já que não reconhece a decisão da diretoria administrativa.

O assessor jurídico do Sindicato, Tarcísio Xavier, que foi declarado demitido pela diretoria e reintegrado por Edimar, afirmou que houve ilegalidade na reunião, já que Edimar a havia convocado com outra pauta. A intenção é levar o caso para a esfera judicial.

— Se o presidente for impedido de exercer o mandato, vai haver ação judicial — disse Tarcísio.

Edimar disse que pode convocar uma assembleia geral, na visão dele o único órgão que poderia tomar uma decisão desse vulto.

No estatuto, o artigo que trata das atribuições da diretoria administrativa diz, em seu inciso XIV, que cabe ao órgão fazer remanejamentos na diretoria. No entanto, entre as prerrogativas do presidente está convocar e presidir as reuniões da diretoria administrativa. Edimar admite que convocou a reunião, mas garante que o remanejamento não estava na pauta, e que ele, presidindo a reunião, não concordou com a mudança.

Entenda o caso

Para o público em geral, a crise no Sindicato dos Metalúrgicos foi disparada pela publicação de um boletim, distribuído aos trabalhadores, em que Edimar, em nome do Conselho Fiscal, cobrava prestação de contas de 142 saques feitos na boca do caixa, totalizando mais de R$ 670 mil. Já a diretoria administrativa afirma que os problemas começaram antes, e acusam Edimar de nepotismo – ele teria contratado a mulher e a filha para prestarem serviços ao sindicato.

Edimar negava que estivesse havendo “racha” na diretoria, e garantia que queria apenas a prestação de contas. O último lance da “novela mexicana” foi a destituição de Edimar.