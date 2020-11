Radialista Dário de Paula denuncia ter sido impedido de realizar seu trabalho

Matéria publicada em 15 de novembro de 2020, 12:52 horas

Ele foi conduzido como testemunha ao MPRJ após tentar documentar ação de fiscais

Volta Redonda – O radialista Dário de Paula, da Rádio Sul Fluminense, divulgou no início da tarde deste domingo, 15, comunicado informando que foi conduzido, pela manhã, à sede do Ministério Público (MPRJ) em Volta Redonda, após tentar documentar em vídeo uma ação da fiscalização da Justiça Eleitoral no Colégio Getúlio Vargas, em Volta Redonda. Segundo ele, um dos fiscais, que seria o “chefe da operação”, determinou que ele também fosse levado, juntamente com um cabo eleitoral que havia acabado de ser denunciado por ter fornecido caneta a um eleitor.

De acordo com Dário, após votar, no mesmo local, ele iniciaria a cobertura das eleições pela rádio. O celular do jornalista, no entanto, chegou a ser apreendido e, depois de ter o conteúdo averiguado, com seu consentimento, foi constatado que apenas uma foto foi feita. Disse também que, segundo a fiscalização, foi levado à sede do MPRJ na condição de testemunha, mas que não tem ideia de quando será liberado, estando impedido de realizar seu trabalho de cobertura do pleito municipal.

O comunicador está escalado para conduzir também a cobertura do resultado das eleições de 2020 para a rádio, a partir das 18 horas.

Veja a íntegra do comunicado:

“Bom dia.

Após votar, no Colégio Getúlio Vargas, fui iniciar a cobertura das eleições documentando a ação da fiscalização da Justiça Eleitoral.

Um cabo eleitoral acabara descer denunciado por ter fornecido uma caneta a um eleitor.

Acionei o celular para filmar a ação, mas, em vez de fazer o vídeo, fiz apenas uma foto sem significado.

Quando os fiscais realizaram a detenção do acusado, fui abordado por um dos fiscais, que parecia ser o “chefe” da operação:

“O senhor também vai com a gente porque está filmando.”

Perguntei: O senhor está me prendendo?

“Só se o Sr. Se recusar a nos acompanhar”.

Disse que sou jornalista e estou executando o meu trabalho.

Ele me conhece como tal, pois disse ao colega: o Dário de PAULA também vai.

Saí de lá, numa van, e estou aqui no Ministério Público, desde as 10 horas.

Meu celular chegou a ser aprendido, mas há pouco, um policial quebrou o sigilo das minhas mensagens de hoje, com o meu consentimento, e descobriu a minha falta de habilidade. Fiz uma foto, em vez de filmar.

Agora, acabei de ser informado por um funcionário da Justiça que “fui conduzido na condição de testemunha”.

Até agora não consegui fazer nenhum flashe para a Nova Sul Fluminense e só serei liberado após registro do caso na Delegacia de Polícia.

O promotor de plantão está realizando diligências e não se sabe quando chegará aqui para liberar as pessoas que vieram para cá.

Estou impossibilitado de executar o me trabalho e não sei a quem recorrer.

Dário de Paula, comunicador da Nova Sul Fluminense”.