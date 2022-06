Radialista João Bosco morre em Barra Mansa aos 66 anos

Matéria publicada em 8 de junho de 2022, 18:59 horas

Barra Mansa – O radialista esportivo João Bosco Rebelo, de 66 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (8), na Santa Casa de Barra Mansa, onde estava internado. Bosco deu entrada na unidade médica no último dia 31, depois de ter sido encontrado caído e ensanguentado no quarto da casa dele, no bairro Vila Orlandélia.

Bosco trabalhou por muitos anos na extinta Rádio do Comércio AM como repórter esportivo e passou também pela Rádio Sul Fluminense. Apaixonado pelo Barra Mansa Futebol Clube, ocupou o cargo de vice-presidente da equipe.

Bosco era diabético e já estava com dificuldades para enxergar. O velório e o sepultamento ainda não foram definidos pela família.