Rádio Roquette-Pinto abre espaço para artista de Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de março de 2023, 17:17 horas

Rio de Janeiro – A rádio Roquette-Pinto abriu as portas para acolher novos artistas. A intérprete e compositora de Volta Redonda, Valentina Rocha, de 19 anos, junto dos músicos Roberta Spindel e Renan Rodrix, pupilos de Ney Matogrosso, foram recebidos na emissora para mostrarem seus talentos.

O programa “Toda Tarde” contou com a participação da jovem Valentina Rocha. Ela homenageou Ney Matogrosso cantando uma canção do artista. Além de participar, ao vivo, do programa na Roquette-Pinto, Valentina Rocha também teve a oportunidade de cantar e gravar uma música no estúdio da Biblioteca Parque.

– O que todo artista quer é ser ouvido e fazer com que a arte dele chegue a todos os lugares. Então, acho que o maior desafio é realmente ter um espaço para ele se lançar e ter a oportunidade de colocar a sua arte para o mundo. Esse espaço dado pela Roquette é muito importante – comemorou Valentina.

Recentemente, Ney regravou o clássico “Sangue Latino” com a cantora Roberta Spindel. A canção irá completar 50 anos e estourou com o grupo Secos e Molhados, em 1973. Renan Rodrix também foi abraçado por Ney Matogrosso e já gravou algumas canções, entre elas a música “Simples”. De acordo com Renan, “Simples” já bateu 400 mil visualizações no YouTube e na plataforma Spotify.

– Vejo essa abertura para artistas independentes como se fossem jovens no primeiro emprego, que precisam mostrar habilidades. Abrir o microfone da Roquette para esses talentos e, depois, vê-los brilhar é uma grande realização, especialmente por ser uma rádio pública – afirmou Soraya Moreno, diretora de programação da Rádio Roquette-Pinto, que trabalha há mais de 30 anos no meio e não cansa de estimular jovens músicos.

Nos anos 80, a Rádio Fluminense, também conhecida como “A Maldita”, foi responsável por lançar grandes bandas e artistas, como Blitz, Paralamas do Sucesso, Titãs, Legião Urbana, Kid Abelha, Lobão, Barão Vermelho, Marina, Celso Blues Boy, Camisa de Vênus, Gang 90, Hanói Hanói, Capital Inicial, entre outros. Em 1994, a emissora saiu do ar, deixando órfão quem precisava de pontapé inicial na carreira.

O músico independente que quiser divulgar músicas na Roquette-Pinto basta fazer contato pelo seguinte e-mail: [email protected]