Rafael Fioratto expõe ‘Jardim Fantástico’ no Parque Nacional de Itatiaia

Matéria publicada em 29 de setembro de 2022, 17:41 horas

Itatiaia – O artista plástico, Rafael Fioratto, lançou sua nova exposição: “Jardim Fantástico”, em parceria com o Parque Nacional de Itatiaia e a Secretaria de Educação, por meio do Espaço das Artes.

A exposição, inclusiva, que integra a VI Semana da Acessibilidade do Parque Nacional, conta com dez obras que compõem um jardim fantasioso com plantas, insetos e animais gigantes que permitem aos deficientes visuais sentir as diferentes formas, volumes, texturas e cheiros.

De acordo com o artista, de forma inédita em seu trabalho, os deficientes visuais são convidados a tocar as obras e senti-las “Em certo momento, os itens se tornam gigante, como a margarida e a aranha, por exemplo, que estão em escala muito aumentada para permitir uma leitura tátil” – explicou.

As obras são revestidas com a técnica de papietagem, onde camadas de papel são coladas manualmente até revestir toda a obra, além de medirem um metro quadrado e ter em sua estrutura madeira de reaproveitamento.

– Esse foi um dos cuidados que tivemos ao pensar o suporte para a exposição, procurei madeira de descarte e encontrei caixas utilizadas em transporte marítimo. Essa madeira cumpriu a tarefa de ser caixa, agora estrutura as obras de arte – diz Fioratto.

O “Jardim Fantástico” de Rafael Fioratto ficará aberto à visitação, no Centro de Visitantes, do Parque Nacional de Itatiaia, até o dia 21 de outubro.