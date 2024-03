Rafinha é o novo meio-campo do Voltaço

Volta Redonda – A diretoria do Voltaço anunciou nesta terça-feira (19), a contratação do meia Rafinha, ex-CSA, para a sequência da temporada 2024.

Jogador, de 24 anos, chega com contrato válido até o final de 2025.

“Estou muito feliz em vestir a camisa do Voltaço. Sei da responsabilidade e pretendo fazer o meu melhor em todas as oportunidades. Me sinto bem e a expectativa é a melhor possível. Já estou me ambientando e temos tudo para conseguir nosso objetivo final que é o acesso” – afirmou o novo meia do Esquadrão de Aço.

O meio-campista passou ainda por Noroeste, Ferroviária, Corinthians, Penapolense, Oeste e Operário, entre outros.

Rafinha é o quarto reforço do Volta Redonda para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e Copa Rio. O Tricolor de Aço anunciou, anteriormente, o goleiro Jean Drosny, o zagueiro Zé Vitor e o meia Raphael Augusto.