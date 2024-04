Rainha do pop no Brasil: Madonna impulsiona entrada de turistas internacionais no Rio

Estado do Rio – A chegada de turistas internacionais no Rio de Janeiro, capital, deve crescer 27,3%, considerando a semana do show da cantora norte-americana Madonna. O aumento na entrada de visitantes de outros países é um comparativo com o mesmo período de 2023. A Rainha do Pop se apresentará no dia 4 de maio, na praia de Copacabana, às 21h30. O show tem duração prevista de cerca de duas horas.

A performance da artista no Brasil será a única em toda a América do Sul. A expectativa é que mais de 1 milhão de espectadores compareçam à orla carioca para ter ao menos um vislumbre da diva. No momento, há o registro de quase 7.500 bilhetes aéreos emitidos de outros países do mundo com chegada no Brasil pelo Rio. Os dados são da plataforma Forward Keys.

Os principais países emissores são a Argentina, com um aumento de 20,4%; o Chile, com crescimento de 14,1%; os Estados Unidos, com 12,7%; a França, com 11%; e o Reino Unido, com 6,4%. O crescimento registrado no Rio de Janeiro é quase quatro vezes maior que a média de todos os aeroportos brasileiros que recebem voos internacionais para o período, que é de 7,1%.

Grandes eventos

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destacou a vocação da Cidade Maravilhosa e do estado do Rio de Janeiro para receber grandes eventos. “O Rio é uma das vitrines do Brasil. É uma capital importante de um estado muito importante, e que é, por si só, internacional. E isso é fundamental para alavancar o turismo no país inteiro e construirmos o Brasil e o Rio que queremos para o futuro, com alegria, sustentabilidade e geração de emprego e renda”, disse.

“Temos experiência em receber todos os anos grandes eventos, seja de cultura, de esporte ou de política internacional. Em 2024, além do show da Madonna, teremos a Cúpula do G-20, por exemplo. E tivemos, também, o show da Taylor Swift e o Carnaval carioca, que é um dos mais conhecidos do mundo”, elencou Freixo.

Hotéis lotados

Outro número que corrobora o aumento da procura de turistas internacionais pelo Rio na semana do show de Madonna é o divulgado pelo Sindicato dos Hotéis e Meios de Hospedagem do Rio de Janeiro (HotéisRio). A expectativa é que a ocupação hoteleira da cidade chegue a 100%. Em períodos normais, esse número é de 70%.