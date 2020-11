Ramón Díaz se apresenta e promete mudanças no Botafogo

Matéria publicada em 10 de novembro de 2020, 15:51 horas

Rio de Janeiro – O técnico argentino, Ramón Díaz, se apresentou na tarde desta terça-feira (10), no estádio Nilton Santos, para o Botafogo. O treinador, de 61 anos, em sua primeira entrevista coletiva prometeu rápidas mudanças na postura da equipe, já na próxima partida, contra o Bragantino, na segunda-feira (16), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

– Na segunda vão ver algo diferente. Espero que os jogadores entendam como vamos jogar taticamente rapidamente e os resultados que precisamos alcançar. Temos confiança no jogadores. Sabemos que o clube está passando por situação que está na zona de rebaixamento, mas tem bons jogadores, tem tudo para sair da situação. Com o trabalho de todos, vamos adiante – garantiu Ramón Díaz.

Ramón Díaz foi contratado na última semana e já analisou algumas situações do alvinegro e pretende já realizar alterações táticas na formação do time.

– Na última partida com o Bahia vi que o Botafogo tinha possibilidade de ganhar e também de perder, foi o que aconteceu. Algumas coisas vamos trocar na parte tática, no treinamento e tratar de que o grupo entenda rapidamente a proposta. No Botafogo me parece que a parte defensiva é jovem, muito rápida, os laterais atacam. Vamos mudar algumas coisas táticas. Mas o que mais me agrada é que temos juventude. Podemos usar a dinâmica – analisou o técnico argentino.

O treinador espera que os jogadores mostram um espírito diferente para saber atacar e defender.

– O Botafogo é grande, tem uma grande torcida. Tem que ser protagonista no futebol brasileiro, porque é uma equipe grande. Tenho muita atração pelo futebol brasileiro. Já estive no Brasil para jogar Libertadores. Me agrada o estilo que jogam aqui. Mas vou tentar implantar nosso estilo e acredito que tenho muito a ganhar – disse Ramón Díaz.

Cirurgia

Ramón Díaz ficará dez dias fora do Brasil para realizar a cirurgia. O procedimento é considerado simples e será feito por um médico de confiança do técnico. No período em que estiver fora, o time será assumido por sua comissão técnica, encabeçada por seu filho e auxiliar Emiliano Díaz.

O treinador só deverá estrear à beira do campo diante do Fortaleza, no dia 22 de novembro, pela 22ª rodada do Brasileirão. O jogo será às 18h15 no Nilton Santos.