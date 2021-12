Raone Ferreira é empossado vereador em Volta Redonda

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2021, 17:37 horas

Volta Redonda – Nesta segunda-feira (27), o professor Raone Ferreira (PSB) tomou posse no cargo de vereador durante solenidade realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal de Volta Redonda. Raone foi o segundo candidato mais votado pelo seu partido na eleições de 2020, assumindo a cadeira de suplente do vereador licenciado Jari, que ocupa a vaga de deputado estadual desde o dia 21 de dezembro.

O mandato temporário, que não contará com recesso legislativo, começou no dia da posse com uma reunião interna de gabinete para construção do plano de trabalho. A solenidade de posse reuniu apenas familiares e amigos mais próximos do vereador, para evitar aglomerações. Durante sua primeira reunião como vereador, Raone alinhou os detalhes sobre o processo seletivo para os cargos de assessores(a), seu primeiro compromisso durante a campanha, em 2019, que será iniciado na próxima terça-feira (28).

“Apesar do recesso legislativo previsto para o mês de janeiro, quando não são realizadas as sessões na Câmara, trabalharemos nas ruas e no gabinete, ouvindo de perto as principais demandas da população de Volta Redonda. Começaremos com o processo seletivo para assessores, pois esses cargos devem estar a serviço da população e não devem ser usados como barganha política. Buscamos pessoas qualificadas para o time que atuará no mandato”, declarou o vereador.

Ranoe foi aluno e professor da rede municipal de ensino da Fevre e tem a educação como pilar principal do mandato do vereador, junto com a saúde e o transporte. “Minha maior luta no ano passado foi a aprovação do Novo Fundeb. Em Volta Redonda, tenho sido a única liderança política que, há um ano, defende a permanência do Ensino Médio da Fevre. Quero ser um porta voz dos anseios sociais e, mesmo com o pouco tempo que teremos, fazer do mandato um lugar de mudança e transformação na vida das pessoas”, afirmou Raone em entrevista.

Trajetória

Raone Ferreira tem 31 anos, é professor de história das redes pública e privada nos municípios de Volta Redonda e Resende mestre em ensino pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), especialista em tecnologia aplicada em comunicação e doutorando em Ensino pela Pontifícia Universidade Católica (PUC).

Ele se como ativista pela educação, entre 2018 e 2021, foi Conselheiro Municipal da Juventude, desde 2017, compõe a Coordenação do Setor da Juventude da Diocese de Barra do Piraí/Volta Redonda, mobilizando projetos sociais em 12 municípios da região.

Desde 2020, Raone é um dos alunos selecionados entre 12 mil inscritos a participar da escola de liderança política RenonaVR, que reúne jovens potenciais lideranças de todo o país. Também é fundador do projeto PraJá, movimento de renovação política e formação de lideranças em Volta Redonda e cofundador do canal de podcasts ‘Sobre História’.

Atendimento à população

Neste primeiro período de mandato, o vereador Raone Ferreira percorrerá os bairros do município ouvindo a população. A partir desta terça-feira (28), o gabinete do vereador estará aberto para o atendimento ao público de segunda à sexta-feira, de 13h às 18h, mediante agendamento através do telefone (24) 4009-2214.

Às terças-feiras, o atendimento será livre, no período de 13h às 17h. Segundo o vereador Raone Ferreira, o canal aberto de comunicação com os munícipes é o princípio de seu mandato, que tem o compromisso de dialogar com a população. O gabinete de número 17 funciona na Câmara Municipal de Volta Redonda, localizada no endereço Av. Lucas Evangelista de Oliveira Franco, 511 – Jardim Paraíba. A população também pode acompanhar o mandado do vereador através das redes sociais facebook.com/raonefs ou instagram.com/raonefs.