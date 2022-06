Raone Ferreira e Freixo visitam a Catedral de Sant’ana em Barra do Piraí

Matéria publicada em 25 de junho de 2022, 16:27 horas

Reunião discutiu a revitalização do jardim central da Catedral tombada pelo patrimônio histórico

Sul Fluminense – Nesta sexta-feira (24), o pré- candidato a deputado Federal Raone Ferreira e o deputado federal e pré-candidato a governador do estado, Marcelo Freixo, visitaram a Catedral de Sant’ana, em Barra do Piraí. O encontro aconteceu durante uma reunião entre o deputado e o bispo diocesano Dom Luiz Henrique, reunindo lideranças da Diocese Barra do Piraí/Volta Redonda e as arquitetas responsáveis pelo projeto de revitalização do jardim central da Catedral, patrimônio histórico do município.

Na ocasião, Marcelo Freixo indicou uma emenda parlamentar para a revitalização do jardim central da Catedral de Sant’ana. O monumento foi tombado pelo patrimônio histórico em 1983. A igreja foi inaugurada em 1881, com a pedra fundamental lançada por D. Pedro II em 1864, durante visita para a inauguração do entroncamento ferroviário de Barra do Piraí. Foi elevada à condição de Catedral em 4 de dezembro de 1922, com a instalação da Diocese de Barra do Piraí.

Raone, que é coordenador da Juventude da Diocese de Barra do Piraí/Volta Redonda, comentou sobre a importância da visita Catedral: “Nossa diocese tem uma história muito rica e importante. Eu e Freixo, como professores de história, sabemos o quanto é importante investir na nossa cultura e patrimônio. Nossa diocese completa 100 anos de muitas lutas e muito cuidado com o nosso povo”, destacou.

Estiveram presentes na visita à Catedral, o Vigário Geral, Monsenhor Alércio de Carvalho; o Coordenador Diocesano de Pastoral, Padre Paulo Sérgio de Almeida; Coordenador da comissão de Patrimônio Histórico, Padre Márcio Moraes; as arquitetas Vera Camerano e Carolina Stohler; além de membros da comunidade