Rapaz de Volta Redonda morre em praia de Cabo Frio

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2020, 07:43 horas

Welton Oliveira se afogou entre as praias das Dunas e Forte na tarde de domingo (5)

Cabo Frio – Welton Oliveira, de 26 anos, morreu na tarde de domingo (5), em Cabo Frio. O rapaz, que é do bairro Água Limpa, em Volta Redonda, se afogou entre as praias das Dunas e do Forte.

Testemunhas relataram que Welton se abaixou na água e desde então não foi mais encontrado. No local em que ele estava se banhando, havia uma bandeira vermelha indicando alto risco de afogamento.

Os bombeiros foram acionados e se mobilizaram pelo ar, com um helicóptero e no mar para socorrer o jovem. Welton foi encontrado com um surfista, que solicitou ajuda de um homem que estava em um jet-sky .

Apesar das tentativas de socorro pelos bombeiros na praia, o jovem acabou falecendo. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.