Rapaz sofre tentativa de homicídio em Barra Mansa

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2020, 10:11 horas

Barra Mansa – Marco Antonio Ferreira de Souza ,de 23 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na tarde de domingo (5), em Barra Mansa. O registro foi na Rua Florianópolis, no bairro Nova Esperança.

O rapaz contou para a Polícia Militar que estava próximo de um trailer quando um homem passou de moto com uma arma. Marco foi atingido no ombro e foi levado para o hospital com ajuda de seu irmão.

Outro registro

Um homem de 41 anos foi apunhalado com uma faca nas costas por sua companheira, de 39 anos. O homem , que não teve idade e nomes divulgados, relatou que a mulher não aceitou o fim do relacionamento e que estava embriagada quando o atacou dentro da residência do casal, na Rua Pinto Ribeiro, no Centro.

Até o momento a suspeita não foi encontrada. Já o homem foi atendido na Santa Casa, onde recebeu alta. Ele concluiu, dizendo que não foi a primeira vez que recebeu ataques da ex-companheira. O caso foi registrado na 90ª DP (Barra Mansa), como lesão corporal.