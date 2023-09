Raulino de Oliveira deve receber jogo entre Vasco e Fluminense

Volta Redonda – A partida entre Vasco e Fluminense pela 23ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro, no dia 16 de setembro, tem grandes possibilidades de ser disputada no Raulino de Oliveira. A informação é do perfil @plantaovascaino no Instagram, que disse que o clube de São Januário enviou um pedido, através da Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj) à Prefeitura de Volta Redonda, para que a partida, originalmente marcada para São Januário, seja disputada na Cidade do Aço. Segundo o perfil, a Prefeitura de Volta Redonda concordou e o Vasco agora espera que a CBF oficialize o novo local da partida.