Raulino terá Fanfestaço antes da partida entre Voltaço e Paysandu

Volta Redonda – O acesso azul do Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, será palco de mais uma edição do Fanfestaço. O evento, promovido pelo Departamento de Comunicação e Marketing do Voltaço, acontece neste sábado (3), a partir das 17h. Aberto ao público, o Fanfestaço será uma oportunidade para os torcedores se prepararem para o jogo entre Voltaço e Paysandu, válido pela sexta rodada da Série B do Brasileirão. A partida tem início às 20h30.

“Temos a satisfação de realizar mais uma edição do Fanfestaço, que vem se consolidando como um grande aquecimento para as nossas partidas. Convidamos a população da região Sul Fluminense a prestigiar o evento e, em seguida, torcer pelo nosso Voltaço, que está em busca da primeira vitória na Série B”, disse o gerente de Comunicação e Marketing do Voltaço, Mateus Soares.

Ingressos para o jogo

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site ticketvrx.com.br/voltacofc ou nas bilheteiras do Estádio Raulino de Oliveira, a partir das 17h30 até o intervalo da partida.

* Setor Azul: Torcida do Volta Redonda

* Setor Laranja: Torcida do Paysandu

Quem estiver vestido com qualquer camisa do clube, ou nas cores amarela ou preta, terá direito ao pagamento de meia-entrada.

Valores

* Arquibancada: R$ 25 (meia) / R$50 (inteira)

* Cadeiras: R$ 30 (meia)/ R$ 60 (inteira)

Gratuidades

As gratuidades poderão ser retiradas diretamente nas roletas, a partir das 18h30, enquanto houver disponibilidade.