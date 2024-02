Rayssa Leal fica na segunda posição em competição na França 

Paris – A skatista brasileira Rayssa Leal ficou na segunda posição na etapa de Paris da Street League Skateboarding (SLS), disputada na capital francesa no sábado (24).

A brasileira ficou atrás apenas da australiana Chloe Covell na abertura da temporada deste ano.

A diferença entre elas foi de apenas um ponto. Rayssa, somou 31,2 e a rival, 32,2.

O SLS Championship Tour 2024 contará com oito etapas, o maior número da história da Liga.

As cidades que sediarão são Paris (França), San Diego e Las Vegas (EUA), Austrália (cidade a definir) e Tóquio (Japão). A grande decisão do circuito, o SLS Super Crown World Championship, já está confirmada, pelo terceiro ano seguido, para o Brasil e, pela segunda vez seguida, será em São Paulo. As informações são da Agência Brasil.