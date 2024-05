Real Mambucaba e Estrela Branca disputam título da Copa Angra de Futebol Sub-13

Angra dos Reis – Os times das escolinhas do Real Mambucaba e Estrela Branca farão a grande final da 7ª edição da Copa Angra de Futebol na categoria Sub-13, neste sábado (18), ás 9h, no campo do Estádio Municipal. Os jogos das semifinais da competição aconteceram neste sábado (11), no campo do Estádio Municipal, no Balneário, o Real Mambucaba assegurou a vaga na final após golear o time da Escolinha da Porteira por 5 a 1. Os gols do Real Mambucaba foram marcados por Mardley (3), Vitinho e Yllan, com Guilhere fazendo o único gol do time da Japuíba.

E a outra vaga para a decisão da Copa Angra Sub-13 foi definida nas cobranças de pênaltis, após empate em 0 a 0 entre Real Frade e Estrela Branca. O time do bairro do Belém, o Estrela Branca, venceu nas cobranças de pênaltis por 7 a 6, e está na grande decisão da copa.



Campeões no Sub-13

2018 – Edy Show de Bola

2019 – Escolinha do Walter

2020 – Estrela Branca

2021 – Porteira

2022 – Estrela Branca

2023 – Real Mambucaba