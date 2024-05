Rebeca Andrade ‘vira’ Barbie em nova linha que homenageia esportistas inspiradoras

“Eu nunca imaginei que um dia poderia ser Barbie! É uma honra ter sido escolhida ao lado de nomes tão grandes no esporte como Venus Williams para ser homenageada como Role Model no aniversário de 65 anos da Barbie”, publicou Rebeca nas redes sociais nesta quarta-feira (22), posando junto com a sua boneca, que possui mais articulações que os modelos normais.

You may also like