Recado dado - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de março de 2023, 07:28 horas

Mosaico

Recado dado

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable esteve com o presidente Lula durante viagem a Brasília.

***

Em certa altura da conversa, o presidente pediu a Drable para enviar um abraço à ex-deputada Inês Pandeló, petista de primeira hora, como Lula.

***

Drable, que de petista não tem nada, topou a empreitada.

***

O detalhe é que, além de não compartilharem filiação partidária nem postura ideológica, Rodrigo Drable e Inês Pandeló não são exatamente bons amigos.

***

Mas, como uma pessoa de boa índole e boa educação, o prefeito deve cumprir a palavra dada.

Frida

Os serviços públicos estaduais de atendimento às mulheres deverão, obrigatoriamente, utilizar o Formulário de Avaliação de Risco em Violência Doméstica e Familiar, conhecido como Frida. A determinação é da Lei 9.978/23, que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (10/03).

Avaliação

O Frida é um formulário de perguntas usado para avaliar o grau de risco e as condições físicas e emocionais da mulher vítima de violência. De acordo com o texto, o questionário vai auxiliar os profissionais na identificação e classificação dos riscos de repetição e agravamento da violência, permitindo agir de forma preventiva e orientando as mulheres ao atendimento por meio da rede de serviços. O Frida deverá ser utilizado pelas polícias Civil e Militar, pelas unidades de saúde e pelos Centros Integrados de Atendimento à Mulher (CIAMs), além do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública.

Homenagem

Frida é também é primeiro nome da pintora mexicana Frida Kahlo, considerada um ícone da luta pelos direitos das mulheres.

Habitacional

O Diário Oficial o Estado do Rio (DOERJ) desta sexta-feira (10), traz o edital para a construção de 128 unidades habitacionais em Angra dos Reis. Os apartamentos serão erguidos no bairro da Monsuaba, que foi afetado pelas fortes chuvas em abril do ano passado. A construção é a fase inicial do projeto desenvolvido pela nova Secretaria de Habitação de Interesse Social (Sehis), que terá o investimento de R$ 35,7 milhões.

Prioridade

— Criamos a secretaria em janeiro e pedi prioridade na construção de moradias para atender famílias que perderam suas casas em desastres. O de Angra é apenas o primeiro. Seguimos buscando terrenos para que possamos desenvolver mais projetos e atender demandas antigas — afirmou o governador Cláudio Castro.

Cooperação

De acordo com o secretário de Habitação de Interesse Social, Bruno Dauaire, a cooperação da Prefeitura de Angra dos Reis contribuiu para que a cidade fosse uma das primeiras contempladas: “ A prefeitura cedeu o terreno e buscou responder o quanto antes as exigências que são de competência municipal. Vamos poder construir moradias que trarão mais segurança e qualidade de vida a famílias castigadas pelas chuvas. A abertura dos envelopes será no fim de abril e queremos ver essa obra começando o quanto antes”, afirmou o secretário Bruno Dauaire.

Características

O empreendimento prevê cinco blocos residenciais, com quatro andares cada um. Os apartamentos terão dois quartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço e varanda, totalizando 48,81m² de área útil. Das 128 unidades, 32 são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs). O acesso aos blocos será feito por rampas e as travessias elevadas vão interligar prédios, dando mais acessibilidade ao conjunto.

Localização

O conjunto habitacional localizado na Rua dos Sem Terra também vai contar com três espaços de lazer, sendo dois de recreação infantil e uma Academia da Terceira Idade. No espaço estão previstas ainda 72 vagas de estacionamento para carros e 105 vagas para bicicletas.

Segurança

Durante reunião realizada nesta sexta-feira (10/03), o governador Cláudio Castro anunciou cinco novas medidas para coibir a violência entre torcedores durante partidas de futebol realizadas no estado. O encontro, que ocorreu no Palácio Guanabara, contou com a presença dos secretários de Polícia Militar, Polícia Civil e Esporte e Lazer, do Procurador-Geral do Estado e representantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público, dirigentes de clubes de futebol, além da Federação de Futebol do Estado do Rio.

Plano

Implementamos um plano de ação permanente e mais enérgico para aqueles que praticam atos de violência durante os jogos. Essas ações valem para todos os campeonatos e não somente para o Carioca. Não dá para ter diálogo com quem não cumpre acordo. A mão forte do Estado será exercida. Temos total condição de realizar espetáculos esportivos dessa grandiosidade – enfatizou o governador Cláudio Castro.

Decisões

As novas medidas, que já valem a partir do próximo jogo, incluem: Os clubes de futebol não poderão mais disponibilizar ingressos para torcidas organizadas; as torcidas organizadas Raça Rubro-Negra, Jovem Fla, Força Jovem do Vasco, Young Flu e a Fúria do Botafogo estão, por tempo indeterminado, proibidas de frequentar todos os estádios de futebol do Estado do Rio; aAbertura de inquérito pela Polícia Civil para apurar possível enquadramento na tipificação de organização criminosa; arguição de inconstitucionalidade para que haja sanções administrativas às torcidas organizadas; criação de plano de ação permanente entre diferentes instituições para aprimorar e elaborar novas ações de segurança.