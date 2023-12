Rio – A Receita Federal apreendeu nesta quarta-feira (13) 204g em balas de goma feitas de maconha. A encomenda postal, que veio dos EUA com destino ao Rio de Janeiro, foi interceptada no Aeroporto do Galeão.

O trabalho é resultado da fiscalização e da inspeção por meio de equipamentos de raios-x. Ao todo, a encomenda soma R$ 10.200,00.