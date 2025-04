Receita de bolinho de bacalhau da Chef Vanessa Pontes

Sul Fluminense – Uma receita deliciosa direto do IGA Instituto Gastronômico das Américas que vai transformar seu almoço em um verdadeiro banquete

Se tem um ingrediente que reina absoluto na Páscoa brasileira, esse é o bacalhau. A tradição vem lá de trás, com raízes na religiosidade cristã, que recomenda a substituição das carnes vermelhas durante a Semana Santa. O bacalhau, além de saboroso, se tornou símbolo de união familiar à mesa, atravessando gerações com muito azeite, batata e afeto envolvido.

Pensando nisso, o Diário Delas foi até o IGA Instituto Gastronômico das Américas aprender uma receita especial da chef e confeiteira Vanessa Pontes, que é daquelas que dá vontade de repetir (e guardar no caderninho da família!). A proposta? Um bolinho de bacalhau crocante por fora, macio por dentro e cheio de amor em cada mordida. Perfeito pra saborear no domingo de Páscoa com quem você.

Anota aí essa delícia:

Receita de Bolinho de Bacalhau

Rendimento: 23 bolinhos de 20g

Ingredientes:

200g de bacalhau demolhado (sem sal)

200g de batata Asterix cozida e amassada (fria)

Salsa picada e seca (a gosto)

½ cebola média caramelizada no azeite (importante retirar bem a umidade)

Pimenta e sal a gosto

1 ovo

Farinha de trigo (só para ajudar a modelar os bolinhos)

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture bem o bacalhau, a batata, a cebola, a salsa e os temperos. Bata ligeiramente o ovo e adicione aos poucos à mistura, até dar liga — a massa deve ficar úmida, mas não mole. Com as mãos enfarinhadas, pese porções de 20g e modele os bolinhos. Leve à geladeira para resfriar antes de fritar. Aqueça o óleo a 170°C e frite até ficarem douradinhos. Dica de ouro: não mexa demais enquanto frita, isso ajuda a deixar os bolinhos bem sequinhos!

Além de ser uma ótima opção para o seu almoço de Páscoa, essa receita é um verdadeiro sucesso nas vendas. Simples, deliciosa e com aquele toque artesanal que todo mundo ama!

Quer ver como a chef Vanessa preparou tudinho? Então corre pro nosso Instagram e assista ao vídeo completo no @portaldiariodelas!

Vanessa Pontes

Gastrônoma , especializada em Confeitaria e Panificação, professora de Confeitaria e Panificação, sócia na Vaneela Confeitaria voltada para festas e eventos com doces finos, trabalha na produção de doces personalizados a 12 anos, consultora na área.