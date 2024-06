Receita Federal e PF prendem paraguaio com mais de R$ 370 mil em cocaína no Aeroporto do Galeão

Rio – A Receita Federal, apoiada por agentes da Polícia Federal, apreendeu na noite de sexta-feira (14), no Aeroporto do Galeão, no Rio, 7 kg de cocaína com um passageiro paraguaio de 21 anos que estava em um vôo com conexão em Paris e destino final a cidade de Barcelona (Espanha)

De acordo com informações apuradas pela reportagem foi realizada uma seleção por análise de risco feita por agentes da Receita Federal em conjunto com representante da aduana de Bruxelas, a bagagem do homem foi inspecionada no aparelho de raio-x, e foi identificada a existência de conteúdo suspeito.

O passageiro foi chamado para abrir a mala, onde foram encontradas embalagens que diziam conter cacau em pó.

No entanto, seu conteúdo era de cor muito escura e com forte odor de produtos químicos.

Policiais federais realizaram uma análise preliminar, na qual acusou a presença de substância entorpecente do tipo cocaína, avaliada em USD 70.000, o equivalente a R$ 376.000,00.

Após a confirmação da presença do entorpecente, o passageiro foi conduzido para a realização dos trâmites judiciários de sua competência.