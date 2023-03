Receita Federal e Polícia Civil apreendem 60 carregadores de pistola e fuzil em transportadora

Matéria publicada em 6 de março de 2023, 17:20 horas

Apreensão está avaliada em cerca de R$ 24.000,00

Rio de Janeiro – A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, apreendeu, nesta segunda-feira (6), 60 carregadores de pistola e fuzil em uma transportadora localizada em Olaria, bairro da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. A apreensão está avaliada em cerca de R$ 24.000,00.

Em quatro remessas foram encontrados 25 carregadores estendidos de fuzil AK-47 e 35 de pistola .45 e 9 mm, itens que estão com a comercialização suspensa desde o dia 1º de janeiro de 2023.

Para tentar enganar a fiscalização, os carregadores foram colocados em caixas de ferro de passar e toner de impressão. Os materiais iam do Paraná com destino a endereços nas comunidades da Maré e do Alemão.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) da Polícia Civil.