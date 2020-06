Recém nascida, diagnosticada com Covid-19, recebe alta de hospital em Volta Redonda

Matéria publicada em 13 de junho de 2020, 20:12 horas

Volta Redonda – Uma bebê, que completou um mês neste sábado (13) teve muito o que comemorar. A pequena Cristal Ágata, que nasceu no dia 13 de maio, estava internada no Hospital São João Batista após ser diagnosticada com Covid-19.

A recém nascida deixou a unidade nos braços do pai, pois morreu por complicações da doença. Ela tinha 33 anos e fazia parte do grupo de risco por causa da gravidez internada e faleceu na madrugada do dia 23 de maio, dez dias depois do nascimento da filha.

O pai, Vitor Júnior, também foi diagnosticado com coronavírus, a partir de agora ele cuidará da filha com a ajuda da família. Ambos estão recuperados, por terem passado o período de transmissão da doença.