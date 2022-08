Recenseadores tem encontrado dificuldades para coletar dados no Censo 2022 em Valença

Matéria publicada em 30 de agosto de 2022, 18:12 horas

Valença- Recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estão enfrentando dificuldades, durante as visitas a domicílios em Valença, para colherem os dados dos moradores.

A Prefeitura reforça a importância do levantamento, pois através dele é possível elaborar políticas públicas com mais precisão.

Aproximadamente 25% das residências já foram visitadas pelos 70 profissionais disponibilizados para a coleta em todo Município. Entretanto, ainda há muita resistência por parte de alguns moradores. Segundo os recenseadores os maiores problemas enfrentados são ausência dos proprietários das residências, negativa em responder o questionário por pensar que se trata de pesquisa política dentre outros.

O Censo é uma pesquisa realizada a cada 10 anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A pesquisa era para ter acontecido em 2020, mas precisou ser adiada em razão da pandemia. A última pesquisa foi feita em 2010. O levantamento realiza uma ampla coleta de dados sobre a população Valenciana e permite traçar um perfil socioeconômico da cidade. Além saber exatamente qual o tamanho da população, visa obter dados sobre as características dos moradores como idade, sexo, cor ou raça, religião, escolaridade, renda, saneamento básico dos domicílios, entre outras informações.

Para evitar problemas, o IBGE está disponibilizando em seu site uma ferramenta para confirmar se a pessoa é ou não funcionária do órgão. Utilizando o número de matrícula que consta no crachá do recenseador, uma pesquisa pode ser feita no site: https://respondendo.ibge.gov.br/entrevistador.html .

A consulta também pode ser feita gratuitamente através do telefone 0800 721 8181. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 14h. E com apoio da Prefeitura de Valença, no Prédio Administrativo, na Rua Dr. Figueiredo, 320, foi criado um Ponto de Coletas do IBGE, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para atender a população.