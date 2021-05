Matéria publicada em 25 de maio de 2021, 12:36 horas

Formação foi ministrada em parceria com o setor de Educação Permanente do município

Volta Redonda- Com o objetivo de preparar as recepcionistas da Policlínica da Mulher em Volta Redonda, para realizarem um bom atendimento e acolhimento junto aos usuários, foi realizado na segunda-feira, 24, uma capacitação sobre o acolhimento junto as profissionais que atuam na recepção.

De acordo com Eliane Rezende Alvarenga, coordenadora da policlínica, a formação foi de acordo a Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde, sendo ministrada em parceria com o setor de Educação Permanente, pela psicóloga Marcilea Dias de Sá Lima e pela enfermeira Ana Beatriz. E entre os assuntos, foram abordados: os princípios do Sistema Único de Saúde e a comunicação não-violenta, com foco na escuta qualificada e resolutiva, seguindo os princípios do SUS.

“O objetivo foi orientar a recepção sobre o acolhimento como uma postura ética que implica na escuta do usuário em suas queixas, no reconhecimento do seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento, e na responsabilização pela resolução, com ativação de redes de compartilhamento de saberes”, disse a coordenadora da policlínica.

Participaram da capacitação os atendentes da recepção geral da Policlínica, recepção da ginecologia, obstetrícia e marcação de exames, sempre mantendo o distanciamento com segurança e medidas preventivas contra a Covid-19. A recepcionista, Leticia Fátima de Freitas Ambrósio, destacou que a formação serviu para melhorar seu atendimento.

“Com a capacitação eu aprendi que o acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho em saúde, de forma a atender a todos que procuram os serviços, ouvindo seus pedidos e assumindo no serviço uma postura capaz de acolher, escutar e dar respostas mais adequadas”, disse.