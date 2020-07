Recital pelo aniversário de VR será transmitido pela internet

Matéria publicada em 17 de julho de 2020, 12:15 horas

Apresentação especial do Projeto Volta Redonda Cidade da Música será transmitida pelo Youtube

Volta Redonda – Nesta sexta-feira, dia 17, o Projeto Volta Redonda Cidade da Música, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), fará uma apresentação especial em comemoração aos 66 anos da cidade. O recital didático-musical será transmitido pelo canal oficial da prefeitura no Youtube (http://youtube.com.br/pmvrtv), a partir das 20h.

“Vamos ter 36 músicos que se apresentarão em pequenos grupos na sede do projeto, respeitando as normas de saúde e sem aglomeração. Estamos intitulando essa apresentação como ‘Bem-vindos à sala de aula do Projeto Volta Redonda Cidade da Música”, explicou a pianista e maestrina Sarah Higino, que coordena o projeto.

O repertório contará com clássicos que vão do estilo barroco ao popular, com a utilização de alguns instrumentos que compõem a Banda de Concerto e a Orquestra de Cordas, como violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, clarinete, saxofone, trompa, trombone, tuba e percussão.

“Temos orgulho do projeto que revela tantos jovens artistas da música e que vão proporcionar um momento de lazer e cultura para a população nesse momento de pandemia. Também é uma forma de celebrarmos os 66 anos da nossa cidade, cuidando da nossa saúde e da saúde do próximo”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

Toda a programação das comemorações pelos 66 anos de Volta Redonda está disponível no site 66anos.voltaredonda.rj.gov.br.