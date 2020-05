Recuperação ambiental da bacia do Paraíba do Sul é prioridade, diz Ceivap

Matéria publicada em 28 de maio de 2020, 17:26 horas

Barra Mansa – O cenário atual transformado pela pandemia do novo coronavíus exige preocupação, precaução, cuidado, monitoramento e, sobretudo, ação. A rápida e ampla disseminação da covid-19 se tornou um problema de saúde global. O simples ato de lavar as mãos com água e sabão é uma das formas de prevenção recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Porém, o Brasil ainda possui 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável e 100 milhões sem acesso à coleta de esgoto.

O Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, junto a situação atual do país gera ainda mais reflexões, e também convicções quanto a importância da água, seus usos e a gestão acerca desse recurso natural. Atuando na viabilização de programas de gerenciamento, recuperação e proteção dos recursos hídricos na área da bacia, o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) assume esse compromisso com intervenções em prol das intervenções para preservação e conservação dos mananciais da bacia.

De 2004 até os dias de hoje, o Comitê já totalizou investimentos de mais de R$ 150 milhões, provenientes da cobrança pelo uso da água. Entre as ações vale destacar a atuação do CEIVAP frente a um dos maiores eventos críticos na bacia, a crise hídrica entre os anos de 2014 e 2015, que está sendo retratada no documentário que será lançado no próximo dia 5 de junho nas plataformas do Comitê. A memória audiovisual apresenta as experiências e aprendizados que a crise proporcionou narradas pelos principais atores da gestão das águas na bacia do Paraíba do Sul.

Atuação do CEIVAP



Criado pelo Decreto Federal nº 1.842, de 22 de março de 1996, CEIVAP é o parlamento no qual ocorrem os debates e decisões descentralizadas sobre as questões relacionadas aos usos múltiplos das águas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. O Comitê é constituído por representantes dos poderes públicos, dos usuários e de organizações sociais com importante atuação para a conservação, preservação e recuperação da qualidade das águas da Bacia.

Entre as ações promovidas no âmbito do CEIVAP destacam-se a elaboração de Planos de Saneamento Básico e Planos de Resíduos Sólidos para os municípios, o investimento em obras relacionadas a esgotamento sanitário, recuperação de nascentes, a criação do Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (SIGA-CEIVAP), retirada de macrófitas, financiamento de pesquisas e diagnósticos acerca de diversos temas ambientais.